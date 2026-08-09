Pellegrini salta Roma-Fiorentina, il capitano giallorosso è out per un problema al tendine

Il capitano romano non sarà disponibile per la prima di campionato

Mancano quindici giorni al via della Serie A per la Fiorentina allenata da Fabio Grosso, attesa dall'esordio in campionato lunedì 24 agosto sul campo della Roma. La formazione capitolina, guidata da Gian Piero Gasperini, dovrà però rinunciare al proprio capitano Lorenzo Pellegrini per il posticipo della prima giornata, proseguendo sulla scia di quanto accaduto durante la preparazione estiva. Sebbene abbia di recente sottoscritto il rinnovo del contratto fino al termine della prossima stagione, il centrocampista giallorosso è stato frenato in questo pre-campionato da problemi di natura fisica.

In particolare, secondo quanto riferito da Il Tempo, Pellegrini non ha ancora superato pienamente il fastidio al tendine che ha richiesto un intervento chirurgico lo scorso giugno. L'intenzione dello staff medico della Roma è di riaverlo a disposizione nel mese di settembre, tra la terza e la quarta giornata di Serie A, così da reinserirlo gradualmente nelle rotazioni. Di conseguenza, il capitano romanista salterà la sfida d'apertura contro i viola.