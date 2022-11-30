Pelè ricoverato nuovamente in ospedale ed in gravi condizioni per uno scompenso cardiaco
Nuovo ricovero per l'asso brasiliano, da tempo alle prese con diversi problemi di salute legati all'aggravio della sua malattia.
Brutte notizie quelle in arrivo dal Brasile. Secondo alcune fonti locali, l'ex stella brasiliana Pelè (oggi ottantaduenne) sarebbe stato nuovamente ricoverato in gravi condizioni nell'ospedale Albert Einstein di San Paolo. Secondo il bollettino medico diffuso dagli operatori sanitari brasiliani, si tratterebbe di
gonfiore generalizzato su tutto il corpo e un'insufficienza cardiaca "scompensata". Un bollettino medico preoccupante che si aggiunge alla conferma che le sedute chemioterapiche delle ultime settimane non avrebbero sortito alcun effetto evidente.
Uno scenario tutt'altro che idilliaco, che avvalora l'ipotesi sul peggioramento delle metastasi presenti ormai in diversi organi.
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