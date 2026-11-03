Pedullà: "Vanoli deve capire che Oulai e Gonçalves sono titolari, la Fiorentina cambia faccia con loro"

Nel suo consueto intervento sul canale YouTube, il giornalista ed esperto di mercato Alfredo Pedullà ha analizzato il successo conquistato dalla Fiorentina sul campo del Sassuolo, puntando l'indice contro le scelte e le dichiarazioni del tecnico Paolo Vanoli.

Pedullà si è soffermato con decisione sull'impatto dei singoli e sulla gestione della rosa:

"Pedro Gonçalves deve trovare spazio tra i titolari inamovibili della Fiorentina. Quella ottenuta contro il Sassuolo è un'affermazione pesantissima. Ciononostante, Vanoli non può permettersi di sostenere che elementi come Gonçalves e Oulai non rappresentino il bene della squadra o non coincidano con la Fiorentina."

Il giornalista ha ribadito con forza la necessità di puntare sui giocatori di maggiore qualità, soprattutto in vista dei prossimi impegni di alto livello:

"Ma santo cielo, Vanoli, ti sei reso conto di cosa accade nel momento in cui entra in campo Gonçalves? Ieri sera l'incontro lo ha sbloccato e ribaltato lui. Il portoghese deve scendere in campo sempre: possiede un talento straordinario e per il sottoscritto è un fuoriclasse a cui non si può rinunciare. Lo stesso vale per Oulai: devono giocare. Una svolta del genere diventa fondamentale anche in ottica futura, in vista della delicata sfida contro la Juventus."