Dramma in Spagna: muore Jesus de Miguel. Ha subito un arresto cardiaco dopo uno scontro con il portiere

L’incidente ha ricordato per dinamica lo scontro tra Antognoni e Martina

Non ci sono parole. Jesus de Migiuel, 30 anni, attaccante del Tenerife, è morto questa mattina nell’ospedale nel quale era stato trasportato d’urgenza ieri pomeriggio dopo aver sofferto un arresto cardiaco in seguito a uno scontro di gioco con il portiere avversario Joseph Owono nel recupero di Tenerife-Andorra, partita della Segunda spagnola, la Serie B. IL PEGGIORAMENTO— Nella notte il Tenerife aveva emesso un primo comunicato nel quale si informava che le condizioni di De Miguel erano “Stabili in un quadro di gravità”. Il tono era positivo e lasciava ben sperare. Purtroppo però all’alba di questa mattina il club delle Isole Canarie aveva postato un aggiornamento che andava in direzione opposta: “La situazione di Jesus de Miguel è peggiorata neurologicamente. Più informazioni nelle prossime ore”. Poche parole che facevano crescere il senso di angoscia e preoccupazione per la situazione dell’attaccante trentenne. E poco prima delle 10 è arrivata la tragica conferma: Jesus de Miguel non ce l’ha fatta.

Spezzati dal dolore, con un nodo in gola e senza riuscire a credere che tutto questo sia vero dal CD Tenerife comunichiamo la tragica morte, avvenuta questo martedì, 3 novembre del 2026 alle ore 8, di Jesus de Miguel Almada. Non ci sono parole di consolazione; non c’è assolutamente niente che possa mitigare questo sentimento di assoluta tristezza. Siamo vicini alla sua desolata famiglia, vicini alle persone che amava, vicini al pubblico del Tenerife che oggi è in lacrime per questo crudele avvenimento. La famiglia De Miguel ringrazia per ognuno dei gesti di appoggio ricevuti e allo stesso tempo chiede, con il cuore, il massimo rispetto della propria privacy in questi momenti terribili”.

Questa la dinamica del tremendo incidente: al quinto degli 8 minuti di recupero della partita, sul risultato di 2-2, su un lancio lungo della difesa del Tenerife Owono è uscito fin quasi a metà campo per cercare di intercettare di testa il pallone e, con un intervento scomposto, ha travolto con forza esagerata De Miguel che cercava di controllare la palla.

La dinamica ricordava molto lo scontro tra Silvano Martina, portiere del Genoa, e Giancarlo Antognoni, il ’10’ della Fiorentina, in una partita di Serie A del 22 novembre del 1981 disputata al Comunale di Firenze: anche Antognoni soffrì un arresto cardiaco, oltre a una doppia frattura cranica. Crollò a terra privo di sensi e fu salvato dal pronto intervento del medico, tornando poi in campo nel marzo successivo dopo una lunga riabilitazione. Lo scrive la gazzetta dello sport