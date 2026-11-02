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Njie: "Senza questa squadra non sono forte, ogni giorno mi spingono a fare bene per loro e per Firenze"

Il giocatore della Fiorentina Njie, è intervenuto ai microfoni di Sky nel post partita di Sassuolo Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 novembre 2026 21:25
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Njie: "Senza questa squadra non sono forte, ogni giorno mi spingono a fare bene per loro e per Firenze" - Firenze, Stadio Franchi, 19.10.2026, Fiorentina-Como, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 19.10.2026, Fiorentina-Como, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Ecco le parole di Njie microfoni di Sky, protagonista della vittoria della Fiorentina con un gol e un assist: "Sono veramente contento, senza questa squadra non sono forte, ogni giorno mi spinge a fare bene per la squadra e per tutta Firenze, sono molto contento grazie a tutti. Ho lavorato tanto, per fare questi gol, siamo in un difficile momento, ma spero che questo gol possa aiutare la squadra. Sono uscito ma sto bene, sono solo un po' stanco".

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