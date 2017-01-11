Pedullà: "Sportiello affare fatto durante la partita. Prestito di 18 mesi con diritto di riscatto"

Sportiello vedeva viola già dalla chiusura del mercato estivo. E' un ottimo portiere e sarà rivalutato

L'esperto di mercato Alfredo Pedullà è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per commentare l'acquisto del portiere Marco Sportiello da parte della Fiorentina: "Durante la partita si è materializzato il tutto. Sportiello vedeva viola già dalle ultime ore della chiusura del mercato estivo. Sarà un prestito di 18 mesi, con diritto di riscatto. Il Napoli ha il problema del non miglior Reina in questo periodo, andrà alla ricerca di un altro portiere. Ora sarà rivalutato un ottimo portiere che ha vissuto un rapporto complicato con Gasperini. Per me è un’operazione di prospettiva".

Prosegue su Kalinic: "Kalinic? Al momento non ci sono aggiornamenti, credo che Sousa abbia detto le cose giuste dichiarando di mettere in campo i migliori, come è l’attaccante croato. Tutto è possibile, è una partita aperta".