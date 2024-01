Pedullà: “Sondaggi di Cagliari, Salernitana, Empoli e Genoa per Nzola. Ancora nessun offerta per Vargas”

Come ogni martedì e venerdì, dalle ore 14.00 alle ore 15.30, Alfredo Pedullà ha parlato dei temi caldi in chiave mercato sulla Fiorentina in diretta sul canale Twitch di Passione Fiorentina. Di seguito le sue parole:

NAPOLI – “È una partita commentatile e non commentatile. Scarto eccessivo, ma quando le partite prendono una determinata piega perdi 3-0, pensi un dominio assoluto del Napoli. E, invece, l’epicentro è stato il rigore. Io, con i miei limiti, non capisco perché lo abbia calciato Ikoné. Sul discorso rigore potremmo fare capodanno dell’anno prossimo.

BARAK – “Non si sono mai messi d’accordo su una formula, la Fiorentina vuole un obbligo di riscatto rapido, non la Champions. C’è la volontà del ragazzo, Barak aveva aperto e voleva andare. Poi basta una virgola e cambia tutto. Guardate Zerbin, prima dei due gol doveva andare al Frosinone al 100%. Ora non si può sapere. Questa è una situazione che dobbiamo seguire. Trattativa bloccata? È una trattativa rimasta al gradimento totale di Barak, del Napoli ma con difficoltà sulla formula. E, adesso, dentro dobbiamo metterci le vicende tattiche di Mazzarri. Dobbiamo aspettare”.

RUBEN VARGAS – “Resta un obiettivo concreto, ma può darsi che non sia l’unico in attacco. Va sempre seguito con intelligenza, non dobbiamo lasciarci condizionare dai giudizi delle persone. Non è un profilo da 25 gol, ma è un profilo che piace. Ad ora, mi risulta che non ci sia stata un’offerta diretta all’Augsburg. Io penso che a 7 più 1 o 2 di bonus tu lo possa chiudere. C’è la volontà del ragazzo di andare alla Fiorentina ma, ripeto, non ci sono stati confronti diretti tra le due società. Possiamo dire che, se vuole, la Fiorentina lo chiude”.

RODRI SANCHEZ – “Lo teniamo in una lista perché potrebbe entrare in una lista qualora dovesse uscire un centrocampista”.

NZOLA – “Ieri Nzola è entrato ma non so come giudicate il suo ingresso. Non doveva fare Van Basten, ma lui è già in deficit psicologico sulle pressioni che sente. Le aspettative che lui si è addossato stiano facendo la differenza. Il rigore con l’Udinese sposta di millimetri, poi devi fare gol su azione, tirare in porta. Lo ha chiesto anche la Salernitana. A me risultano sondaggi di Salernitana, Cagliari, Empoli e Genoa. Poi la Fiorentina è partita per l’Arabia e si è fermata lì. Nzola accetterebbe? Non lo sappiamo, secondo me non accetterebbe tutto quello che li propongono”.

BREKALO – “Lo vedo più fuori che dentro il progetto. La Salernitana sta pressando su più tavoli, ma Brekalo ancora non ha sciolto le riserve, pensa ancora alla Dinamo Zagabria”.

USCITE – “Le posizioni di Infantino, Barak, Mina, Nzola e Brekalo sono situazioni da tenere d’occhio in uscita”.

MURIEL – “Potrebbe lasciare l’Atalanta. Ci sono due situazioni: l’aspetto contrattuale, anche se l’Atalanta è ancora convinta di riuscire. E il secondo aspetto è il minutaggio perché è dietro a De Ketelaere, Scamacca e Lookman. Lui ha un fisico che necessita di giocare”.

ZANIOLO – “Abbiamo posato una pietra ma senza illudere nessuno”.

KEAN – “Va verso l’Atletico, è una cosa che abbiamo dato sabato scorso. Ha avuto il Monza con Galliani in pressing pesantissimo, avrebbe prelevato tutto l’ingaggio e avrebbe promesso l’inserimento di un riscatto. L’Atletico Madrid è in stato avanzato, non rinnoverebbe il contratto in scadenza nel 2025, evidentemente hanno deciso di separarsi con la Juve. Formula? Prestito secco oneroso fino a giugno”.

LAURIENTÉ – “Mi sono permesso di chiedere la valutazione, mi risposero dai 40 milioni in più. Secondo me non ne vale la pena”.

POLITANO – “Viaggia verso il rinnovo con il Napoli”.

DE PAUL – “La Juve ci ha provato qualche mese fa, ma l’Atletico ha chiuso”.

EMPOLI – “L’Empoli ha cercato altri profili oltre Cerri. Per restare in Serie A serve un profilo che abbia già segnato nel massimo campionato italiano”.

INSIGNE – “Guadagna 12 milioni di dollari a stagione. Per tornare in Italia farebbe un sacrificio, ma dovrebbe risolvere il contratto con il Toronto e poi abbassarsi l’ingaggio da 12 fino a 3. Come funziona la trattativa per la buonuscita di Insigne e il Toronto? Non ho argomenti validi da poter tirar fuori adesso”.

DIA – “La Salernitana scende dalla clausola. Secondo me, se arriva qualcuno con 15-16 milioni, lo lasciano andare. Potrebbero bastare 11-12 più Brekalo, se valuti il croato 5 milioni. Mi sono informato, la Salernitana non chiede gli stessi soldi della scorsa estate”.