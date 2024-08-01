Pedullà rivela: "De Gea apre alla Fiorentina, vuole giocare in Italia. Totale apertura al trasferimento"

Potrebbe essere David De Gea, 33 anni, il nuovo portiere della Fiorentina. L'ex numero 1 del Manchester United, adesso svincolato, è in cerca di squadra e nonostante abbia diverse proposte, come ripor...

A cura di Redazione Labaroviola 01 agosto 2024 12:10

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