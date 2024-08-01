Pedullà rivela: "De Gea apre alla Fiorentina, vuole giocare in Italia. Totale apertura al trasferimento"
Potrebbe essere David De Gea, 33 anni, il nuovo portiere della Fiorentina. L'ex numero 1 del Manchester United, adesso svincolato, è in cerca di squadra e nonostante abbia diverse proposte, come ripor...
Potrebbe essere David De Gea, 33 anni, il nuovo portiere della Fiorentina. L'ex numero 1 del Manchester United, adesso svincolato, è in cerca di squadra e nonostante abbia diverse proposte, come riporta Alfredo Pedullà, ha aperto al trasferimento alla Fiorentina, non siamo agli accordi definitivi tra le parti ma c'è totale apertura per un trasferimento che darebbe finalmente alla squadra viola un portiere di altissimo livello.
LA FIORENTINA TRATTA PER PORTARE GUDMUNDSSON A FIRENZE
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