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La Fiorentina sta cercando di comprare Gudmundsson. Trattativa avviata col Genoa. Ieri lungo contatto

La Fiorentina si avvicina sempre di più ad Albert Gudmundsson. L'esterno del Genoa classe 1997 è un obiettivo concreto della società viola che si prepara cosi a vendere Nico Gonzalez. Tra la Fiorentin...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 agosto 2024 11:51
La Fiorentina sta cercando di comprare Gudmundsson. Trattativa avviata col Genoa. Ieri lungo contatto -
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La Fiorentina si avvicina sempre di più ad Albert Gudmundsson. L'esterno del Genoa classe 1997 è un obiettivo concreto della società viola che si prepara cosi a vendere Nico Gonzalez. Tra la Fiorentina e il Genoa è partita la trattativa con il grifone che punta al trasferimento a titolo definitivo del calciatore che già a gennaio era stato vicino al trasferimento nella squadra di Firenze. Ieri, come rivelato da Alfredo Pedullà, c'è stato un lungo contatto tra Pradè e il suo agente.

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