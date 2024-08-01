La Fiorentina sta cercando di comprare Gudmundsson. Trattativa avviata col Genoa. Ieri lungo contatto

La Fiorentina si avvicina sempre di più ad Albert Gudmundsson. L'esterno del Genoa classe 1997 è un obiettivo concreto della società viola che si prepara cosi a vendere Nico Gonzalez. Tra la Fiorentin...

La Fiorentina si avvicina sempre di più ad Albert Gudmundsson. L'esterno del Genoa classe 1997 è un obiettivo concreto della società viola che si prepara cosi a vendere Nico Gonzalez. Tra la Fiorentina e il Genoa è partita la trattativa con il grifone che punta al trasferimento a titolo definitivo del calciatore che già a gennaio era stato vicino al trasferimento nella squadra di Firenze. Ieri, come rivelato da Alfredo Pedullà, c'è stato un lungo contatto tra Pradè e il suo agente.

NICO GONZALEZ INTERESSA ANCHE ALLA JUVENTUS

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