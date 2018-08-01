Pedullà: "Pjaca? Nessuna novità, tutto bloccato. La Fiorentina vuole qualcuno che conosca Serie A".
A Radio Bruno, ha parlato Alfredo Pedullà: "Su Pjaca le posizioni non sono cambiate ed è una partita bloccata. Guardare all'estero? Sarebbe in controtendenza con la volontà di puntare su un calciatore...
A cura di Redazione Labaroviola
01 agosto 2018 14:16
A Radio Bruno, ha parlato Alfredo Pedullà: "Su Pjaca le posizioni non sono cambiate ed è una partita bloccata. Guardare all'estero? Sarebbe in controtendenza con la volontà di puntare su un calciatore che conosce la Serie A. Se poi dovesse arrivare uno straniero sarebbe un'idea di ripiego e sarebbe forse più problematico inserirlo. Veretout? Non si tocca".