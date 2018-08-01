Pedullà: "Pjaca? Nessuna novità, tutto bloccato. La Fiorentina vuole qualcuno che conosca Serie A".

A Radio Bruno, ha parlato Alfredo Pedullà: "Su Pjaca le posizioni non sono cambiate ed è una partita bloccata. Guardare all'estero? Sarebbe in controtendenza con la volontà di puntare su un calciatore...

A cura di Redazione Labaroviola 01 agosto 2018 14:16

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