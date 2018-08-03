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Pedullà: "Pjaca ha rifiutato il Leicester, Mirallas arriva, e non è finita qui..."

Pedullà ha parlato a Radio Bruno: "Mirallas? Siamo ormai agli ultimi dettagli. Gli accordi sono totali sull’ingaggio visto che si è ridotto di 500 mila euro e guadagnerà 1,2 più bonus. Rimangono ormai...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 agosto 2018 15:18
Pedullà: "Pjaca ha rifiutato il Leicester, Mirallas arriva, e non è finita qui..." -
Calciomercato
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Pedullà ha parlato a Radio Bruno: "Mirallas? Siamo ormai agli ultimi dettagli. Gli accordi sono totali sull’ingaggio visto che si è ridotto di 500 mila euro e guadagnerà 1,2 più bonus. Rimangono ormai solo particolari che non mettono in discussione il buon esito della trattativa. E probabilmente il mercato viola non finirà qui”.

Pjaca? Il Leicester ci ha provato seriamente anche nelle ultime ore, avrebbe anche investito sull’obbligo di riscatto. Ma ha trovato il muro dell’attaccante croato che non vuole trasferirsi in Premier. Pjaca aspetta notizie italiane che devono però avere il sì della Juventus. Niente prestito con diritto di riscatto per adesso”.

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