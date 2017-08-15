Pedullà: "Pezzella interessa alla Fiorentina, Biraghi prestito oneroso di 500.000€ con obbligo di riscatto"

Secondo quanto riportato dal noto esperto di calciomercato sul proprio portale Alfredo Pedullà, la Fiorentina per Biraghi ha sborsato 500.000€ per il prestito oneroso con obbligo di riscatto legato al...

Secondo quanto riportato dal noto esperto di calciomercato sul proprio portale Alfredo Pedullà, la Fiorentina per Biraghi ha sborsato 500.000€ per il prestito oneroso con obbligo di riscatto legato alla salvezza della squadra viola (come Cristoforo e Maxi Olivera) interessamento per il classe '91, Pezzella, argentino, in forza al Betis Siviglia su cui è orbitata anche l'Inter. Corvino vuole fare una trattativa flash per regalare a Pioli un difensore centrale.