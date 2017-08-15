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Pedullà: "Pezzella interessa alla Fiorentina, Biraghi prestito oneroso di 500.000€ con obbligo di riscatto"

Secondo quanto riportato dal noto esperto di calciomercato sul proprio portale Alfredo Pedullà, la Fiorentina per Biraghi ha sborsato 500.000€ per il prestito oneroso con obbligo di riscatto legato al...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 agosto 2017 23:11
Pedullà: "Pezzella interessa alla Fiorentina, Biraghi prestito oneroso di 500.000€ con obbligo di riscatto" -
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Pezzella
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Secondo quanto riportato dal noto esperto di calciomercato sul proprio portale Alfredo Pedullà, la Fiorentina per Biraghi ha sborsato 500.000€ per il prestito oneroso con obbligo di riscatto legato alla salvezza della squadra viola (come Cristoforo e Maxi Olivera) interessamento per il classe '91, Pezzella, argentino, in forza al Betis Siviglia su cui è orbitata anche l'Inter. Corvino vuole fare una trattativa  flash per regalare a Pioli un difensore centrale.

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