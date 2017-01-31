Pedullà: "Nzola fatto alla Fiorentina, sarà subito girato in prestito al Parma"

Sinergia tra Fiorentina e Parma

Secondo quanto riportato sul proprio portale, il noto intermediario ed esperto di calciomercato Alfredo Pedullà vi è una svolta Nzola. Pochi minuti fa la Fiorentina ha deciso di prendere l’attaccante Nzola dalla Virtus Francavilla, la punta classe ’96 che i viola avevano seguito con grande interesse negli ultimi giorni. Ma c’è un’altra, importante, novità: Nzola andrà subito a Parma. Sinergia tra i viola e il club emiliano.