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Pedullà: "Nico alla Juve. In arrivo il via libera della Fiorentina per 38 milioni, bonus compresi"

Nico Gonzalez si appresta a diventare un nuovo calciatore della Juventus. Stando quanto riportato da Alfredo Pedullà sul proprio profilo X, è in arrivo il via libera della Fiorentina per il trasferime...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 agosto 2024 14:22
Pedullà: "Nico alla Juve. In arrivo il via libera della Fiorentina per 38 milioni, bonus compresi" -
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Nico Gonzalez si appresta a diventare un nuovo calciatore della Juventus. Stando quanto riportato da Alfredo Pedullà sul proprio profilo X, è in arrivo il via libera della Fiorentina per il trasferimento dell'argentino al club bianconero. Operazione da 38 milioni di euro, bonus compresi. Di seguito il tweet dell'esperto di calciomercato: "Esclusiva: Nico #Gonzalez in chiusura, in arrivo il via libera #Fiorentina. Operazione da 38 milioni, bonus compresi". 

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