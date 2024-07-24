Pedullà: "Nessun viaggio a Riad per Bonaventura. Il suo futuro è ancora tutto da scrivere"

Giacomo Bonaventura aveva avuto già lo scorso gennaio, come raccontato, proposte dall’Arabia in vista di questa estate. Le sirene ci sono sempre, ma per il momento il centrocampista – libero da vincol...

Giacomo Bonaventura aveva avuto già lo scorso gennaio, come raccontato, proposte dall’Arabia in vista di questa estate. Le sirene ci sono sempre, ma per il momento il centrocampista – libero da vincoli contrattuali – aspetta. E quindi non sono previsti blitz a Riad nelle giornata di domani. Bonaventura ha avuto proposte dall’Italia (Torino, sondaggio Monza, gradimento di Nicola a Cagliari) e vuole aspettare prima di aprire definitivamente agli arabi che lo stanno cercando. A scriverlo è Alfredo Pedullà.

CLAMOROSO ALLE OLIMPIADI, ARGENTINA E MAROCCO TORNANO IN CAMPO DOPO 2 ORE: IL GOL ERA IN FUORIGIOCO

https://www.labaroviola.com/clamoroso-alle-olimpiadi-argentina-e-marocco-tornano-in-campo-dopo-2-ore-il-gol-era-in-fuorigioco/261832/