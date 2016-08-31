Pedullà: lite Sportiello-Gasp, c'è la Fiorentina

Lite tra il portiere e Gasperini, la Fiorentina ci prova

Mossa a sorpresa della Fiorentina, che negli ultimi minuti è piombata su Marco Sportiello. Come vi avevamo spiegato, la situazione del portiere a Bergamo con Gasperini si è fatta complicata, ecco perché non va esclusa una cessione immediata.

Per Sportiello, come vi raccontiamo da Capodanno, il Napoli vantava un’opzione morale ma il club di De Laurentiis non ha mai affondato realmente il colpo. L’Atalanta chiede 8-9 milioni, la Fiorentina vorrebbe chiudere sulla base del prestito con diritto di riscatto: in casa viola prende corpo a sorpresa l’ipotesi Sportiello.

Fonte: AlfredoPedullà.com