Pedullà: “L’Avellino vuole Martinelli e prova ad anticipare la Samp per prenderlo in prestito”

Tornerà alla Fiorentina dopo il prestito alla Samp

L’Avellino cerca un portiere visto che quasi sicuramente perderà Daffara, destinato a tornare alla Juventus per una nuova destinazione in Serie A (piace a Lecce e Udinese). Riflettori puntati da qualche giorno su Tommaso Martinelli, classe 2006 di proprietà della Fiorentina e che tornerà in Toscana dal prestito con la Samp. I blucerchiati vorrebbero trattenerlo, l’Avellino sta lavorando per giocare di anticipo. Lo scrive Alfredo Pedullà.