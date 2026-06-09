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Pedullà: “L’Avellino vuole Martinelli e prova ad anticipare la Samp per prenderlo in prestito”

Tornerà alla Fiorentina dopo il prestito alla Samp

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 giugno 2026 00:10
Pedullà: “L’Avellino vuole Martinelli e prova ad anticipare la Samp per prenderlo in prestito” -
Calciomercato
Martinelli
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L’Avellino cerca un portiere visto che quasi sicuramente perderà Daffara, destinato a tornare alla Juventus per una nuova destinazione in Serie A (piace a Lecce e Udinese). Riflettori puntati da qualche giorno su Tommaso Martinelli, classe 2006 di proprietà della Fiorentina e che tornerà in Toscana dal prestito con la Samp. I blucerchiati vorrebbero trattenerlo, l’Avellino sta lavorando per giocare di anticipo. Lo scrive Alfredo Pedullà.

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