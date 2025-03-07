Pedullà: "L'approccio della Fiorentina è stato shock, questa squadra può giocare molto meglio di così"

Il noto esperto di mercato ha criticato la prestazione della Fiorentina di ieri sera ad Atene nell'andata della gara di Conference

A Sportitalia ha parlato il giornalista ed esperto di mercato Alfredo Pedullà che ha detto la sua sulla sconfitta viola in Grecia: "Palladino ha sbagliato completamente l'approccio alla partita perché non esiste che dopo 20 minuti stai sotto di due gol in una gara così importante, veramente uno shock. La Fiorentina mi sembrava improvvisata ieri senza una chiara direzione ed è una cosa che spesso le capita perché avrebbe una squadra forte e dovrebbe giocare meglio di così, bisogna fare di più perché sennò diventa dura. A Firenze bisogna cambiare musica visto che puoi ribaltare il risultato, ma ci vuole la stessa squadra che ha segnato 2 gol in pochi minuti, infatti di ieri salvo solo gli ultimi 25 minuti del primo tempo. Se vogliamo avere una squadra in più l'anno prossimo dipende anche da questo ritorno."