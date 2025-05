Pedullà: “La Lazio ha proposto un triennale da 2,5 più bonus a Sarri. Al tecnico l’ultima decisione”

Continua il valzer degli allenatori in Serie A. E dopo la separazione di Raffaele Palladino, anche la Fiorentina dovrà trovare un nuovo allenatore per la prossima stagione. Tra i tanti nomi accostati nella ultime ore, la piazza di Firenze sogna Maurizio Sarri. Da Alfredo Pedullà, però, arrivano aggiornamenti sul tecnico toscano in chiave Lazio. Infatti, si legge, il club biancoceleste avrebbe proposto un triennale – o biennale con opzione – a Sarri da 2,5 milioni più bonus legati alla qualificazione in Europa: 500 mila euro per l’Europa League, 1 milione in caso di Champions. L’ultima decisione aspetterà al tecnico toscano.

