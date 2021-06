Pedullà, Italiano-Fiorentina si farà, molto probabilmente la viola pagherà la penale

Come riporta Pedullà sul sito, Vincenzo Italiano alla Fiorentina: una cosa possiamo dire, ovvero che alla fine la trattativa andrà in porto. Vedremo la tempistica, possibile che il club viola sia costretto a pagare la penale, oggi è stata un’altra giornata di confronti, dialoghi, riflessioni. E’ normale che la proprietà americana dello Spezia non voglia cedere sulle contropartite, ecco perché diciamo che male che dovesse andare, la Fiorentina verserà il milione che serve per liberarlo

INTANTO IL WEST HAM SU MILENKOVIC