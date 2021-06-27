Pedullà: "Italiano dopo la riunione con la Fiorentina torna a La Spezia"

Finalmente Italiano sarà il nuovo allenatore della squadra viola.

Il giornalista Alfredo Pedullà ha pubblicato un post sulla notizia dell'arrivo di mister, Vincenzo Italiano, alla Fiorentina dallo Spezia.

Questo il suo tweet: "Italiano: riunione con la Fiorentina e ora il ritorno a La Spezia. Risoluzione entro domani, se ci sarà da pagare lo faranno i viola. Possibile l'inserimento di uno o due giovani nell'operazione per liberare anche lo staff dell'allenatore".

LEGGI ANCHE SUMMIT FIORENTINA-ITALIANO A VILLA OLMI

https://www.labaroviola.com/foto-summit-per-italiano-a-villa-olmi-con-prade-sara-lallenatore-della-fiorentina/144374/