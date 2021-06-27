Pedullà: "Italiano dopo la riunione con la Fiorentina torna a La Spezia"
Finalmente Italiano sarà il nuovo allenatore della squadra viola.
A cura di Redazione Labaroviola
27 giugno 2021 18:45
Il giornalista Alfredo Pedullà ha pubblicato un post sulla notizia dell'arrivo di mister, Vincenzo Italiano, alla Fiorentina dallo Spezia.
Questo il suo tweet: "Italiano: riunione con la Fiorentina e ora il ritorno a La Spezia. Risoluzione entro domani, se ci sarà da pagare lo faranno i viola. Possibile l'inserimento di uno o due giovani nell'operazione per liberare anche lo staff dell'allenatore".
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