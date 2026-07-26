Pedullà: "Il Sassuolo sta valutando Comuzzo ma il Torino potrebbe provare lo scatto decisivo"

Il difensore era stato proposto alla Lazio

Pietro Comuzzo potrebbe lasciare la Fiorentina per andare a giocare, a maggior ragione dopo gli arrivi in difesa di Viery e Dragusin. Alla Lazio era stato proposto, ma adesso i biancocelesti sono su Markmann e aspettano eventuali sviluppi per Sergi Dominguez. Il Sassuolo sta valutando, mentre ci sono conferme sull’interesse del Torino che potrebbe accelerare nei prossimi giorni e provare lo scatto decisivo. Lo scrive Alfredo Pedullà.