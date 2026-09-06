Pedullà: “Fiorentina senza idee e senza guida. È il momento che la società ci metta la faccia”

Pedullà commenta la situazione della Fiorentina

Pedullà ha commentato la sconfitta della Fiorentina e l’atteggiamento della squadra dopo queste sconfitte: “La Fiorentina è un cantiere che non si capisce. Il primo tempo è stato inguardabile senza traccia di un'idea. Auguro a Grosso di rialzarsi e di riuscire a dare alla squadra un perchè. L'allenatore deve riuscire a dare un criterio tattico perchè ad oggi la squadra è una raccolta di figurine. La situazione è già allarmante, i viola sono riusciti a partire addirittura peggio dell'anno scorso. Però per me è successo però un cosa intollerabile: dopo la legittima protesta della curva, l'ha società ha lasciato solo grosso. Questa è la conferma che il club non riesce ad essere sul pezzo. I dirigenti dovevano presentarsi alle telecamere e difendere Grosso. Ferrari e Paratici dovevano metterci la faccia".