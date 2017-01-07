Pedullà: "Fiorentina su Calleri se parte Kalinic. Martedì giornata chiave..."

Tutto il mercato viola è legato a questa vicenda. Seferovic e Marin non interessano

L'esperto di mercato Alfredo Pedullà è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per commentare l'intrigo di mercato che ha come protagonista l'attaccante Nikola Kalinic, oltre agli eventuali nomi di chi potrebbe sostituirlo in caso di cessione: "Probabile che la Fiorentina prenda un pari livello di Babacar come Calleri per sostituire Kalinic. Credo che martedì possa essere una giornata chiave. La Fiorentina è tranquilla perché non ha ricevuto comunicazioni da parte di Kalinic, va capito quanto possa barcollare in base all’offerta. Mercato della Fiorentina legato alla vicenda Kalinic, non ci sono altre trattative: proposto Marin ma non interessa, Seferovic neanche, forse potrebbe esserci qualche discorso legato agli esterni".