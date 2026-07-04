Pedullà fa chiarezza: “Oulai non vale 20-25 milioni, il Trabzonspor per lui chiede minimo 45 milioni”
“La Fiorentina ha già smentito il semplice interesse per il centrocampista”
A cura di Redazione Labaroviola
05 luglio 2026 00:50
Non soltanto la Fiorentina ha smentito il semplice interesse per Oulai, sulla valutazione bisognerebbe informarsi meglio: con 20-25 milioni prendi solo il 50 per cento (forse) del cartellino. Il Trabzonspor valuta il centrocampista almeno 45 milioni. Lo scrive Alfredo Pedullà.