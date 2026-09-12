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Pedullà difende Mastantuono: “Dicevano tornatene in Argentina, ed era stato bollato come scarso, e adesso?”

Pedullà parla di Mastantuono dopo la partita

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 settembre 2026 14:03
Pedullà difende Mastantuono: “Dicevano tornatene in Argentina, ed era stato bollato come scarso, e adesso?” -
Mastantuono
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Secondo quanto riportato da Pedullà sul proprio profilo X, ha fatto una riflessione su Mastantuono dopo la partita di ieri: “Mastantuono era stato bollato come scarso, inadeguato, tornatene in Argentina, chi ti ha portato?, non sai stoppare un pallone, da gente che predilige il calcio con il pullman. E che sul pullman dovrebbe restare con Mastantuono che li porta a spasso”

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