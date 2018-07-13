Pedullà: "De Paul? Ci sono tensioni tra Udinese e Fiorentina. Mercato soddisfacente di Corvino"

Alfredo Pedullà ha parlato a Radio Bruno del mercato della Fiorentina: "De Paul? C’è un po’ di tensione tra Fiorentina e Udinese, questo è l’anno del fuggi fuggi in casa friulana, ma per i viola non è...

A cura di Redazione Labaroviola 13 luglio 2018 14:20

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