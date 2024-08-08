Pedullà: "Correa è stato proposto al Genoa". La società rossoblù cerca il sostituto di Gudmundsson

Il Genoa prima di liberare Albert Gudmundsson verso la Fiorentina deve prima trovare un sostituto. Il nome è quello di Correa, esubero dell'Inter. Lo riporta Alfredo Pedullà che scrive: "Joaquin Corre...

Il Genoa prima di liberare Albert Gudmundsson verso la Fiorentina deve prima trovare un sostituto. Il nome è quello di Correa, esubero dell'Inter. Lo riporta Alfredo Pedullà che scrive: "Joaquin Correa proposto a Lazio (che ha detto no) e Genoa. Ci sono anche piste all’estero". Insomma, le strade e i possibili intrecci per Gudmundsson alla Fiorentina continuano

SCONTRO TRA LA FIORENTINA E NICO GONZALEZ

https://www.labaroviola.com/corriere-fiorentino-svela-nico-prade-confronto-acceso-senza-gudmundsson-puo-restare-alla-fiorentina/263424/