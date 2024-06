Pedullà: “Contatti tra Atalanta e Zaniolo, può essere un regalo Champions. La sua priorità è tornare in Italia”

Novità sul futuro di Nicolo Zaniolo. Stando quanto riportato da Alfredo Pedullà, ci sono stati contatti tra l’Atalanta e il calciatore che vanno segnalati, il resto lo vedremo, potrebbe essere uno dei regali Champions per Gasperini. Su Zaniolo si è materializzato da giorni il Villarreal, un obiettivo concreto e la volontà di andare avanti nella trattativa. Ma Zaniolo vuole ancora aspettare, il Villarreal lo intriga ma il suo chiodo fisso è sempre quello di tornare in Italia. La Fiorentina è una pista dello scorso gennaio che per ora non si è riscaldata, non escludiamo che possa essere stato proposto negli ultimi giorni alla Juventus.