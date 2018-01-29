Pedullà conferma: "E' fatta per Dabo. Dopo Verona può succedere di tutto sul mercato"
Alfredo Pedullà, ha parlato del mercato della Fiorentina ai microfoni di Radio Bruno, facendo capire come la clamoroso sconfitta interna contro il Verona possa cambiare gli scenari attuali: “Dabo? E’...
A cura di Redazione Labaroviola
29 gennaio 2018 16:46
Alfredo Pedullà, ha parlato del mercato della Fiorentina ai microfoni di Radio Bruno, facendo capire come la clamoroso sconfitta interna contro il Verona possa cambiare gli scenari attuali: “Dabo? E’ arrivata anche la conferma dell’Equipe, è come un lasciapassare. Andranno valutate anche altre cose dopo quello che è successo ieri contro il Verona. Siamo in mare aperto in queste ultime ore di mercato, può succedere di tutto”.