Pedullà: "Bloccato Costil per luglio. L'obiettivo principale rimane Sportiello"

Pedullà scrive sul proprio sito i principali obiettivi per la porta della Fiorentina. I nomi più caldi rimangono quelli di Costil e Sportiello

L’infortunio a Dragowski mette la Fiorentina nella condizione di ingaggiare un portiere. Bloccato Costil del Rennes a parametro zero per luglio, si farà un tentativo per anticipare. Ma l’obiettivo principale è Marco Sportiello, in uscita dall’Atalanta. Un’operazione che la Fiorentina aveva cercato di chiudere a fine agosto senza riuscirci. Ora ci sono i margini visto che Sportiello ha perso il posto da titolare. Prestito con diritto di riscatto: la Fiorentina riaccende i fari su Sportiello.

fonte: Alfredopedullà.com