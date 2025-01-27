Pedullà: "Atteso per domani il via libera del Monza per Pablo Marí alla Fiorentina"

Pablo Marí si appresta a diventare un nuovo calciatore della Fiorentina. Come rivelato da Alfredo Pedullà nella mattina del 31 dicembre e ribadito, in più occasioni, nelle dirette di Passione Fiorenti...

Pablo Marí si appresta a diventare un nuovo calciatore della Fiorentina. Come rivelato da Alfredo Pedullà nella mattina del 31 dicembre e ribadito, in più occasioni, nelle dirette di Passione Fiorentina, il difensore spagnolo aveva già da tempo l'accordo con il club viola. E, dopo quasi un mese, è atteso per domani il via libera definitivo del Monza. Dunque, dopo Valentini, nuovo rinforzo per la difesa di Raffaele Palladino.

PEDULLÀ: “KOUAMÉ DICE NO AL PRESTITO. IPOTESI SCAMBIO SANABRIA, PRESSING EMPOLI E SONDAGGIO LEGANES”

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