Anche Pedullà perde le speranze? "Non ho novità sulla Fiorentina, Musonda mai stato vicino. Lo Faso..."

Solito punto sulle trattative ad opera dell’esperto di mercato Alfredo Pedullà. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Radio Bruno: “Non ho novità, ma era difficile pensare ad un venerdì moviment...

Solito punto sulle trattative ad opera dell’esperto di mercato Alfredo Pedullà. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Radio Bruno: “Non ho novità, ma era difficile pensare ad un venerdì movimentato in ottica viola, anche se negli ultimi giorni può succedere di tutto.Lo Faso? Mi auguro vada a giocare se dovesse essere considerato ancora una terza o quarta scelta. Giaccherini-Chievo? Nel pomeriggio ci sarà un incontro decisivo a Verona tra i gialloblù ed il Napoli, che ha da poco preso Younes. Musonda? Non è mai stato un nome caldo per la Fiorentina.