In questi giorni di vacanza Pedro è rimasto a Firenze per allenarsi rinunciando alla chiamata della Nazionale Olimpica per migliorare la sua forma fisica in attesa di capire se il suo futuro sarà alla Fiorentina oppure no. In Brasile lo seguono il Flamengo, il Gremio, il Palmeiras ed il Fluminense. In Europa Sporting Braga e Besiktas. Spetterà ora a mister Iachini decidere il suo futuro. A riportarlo è il Corriere Fiorentino.