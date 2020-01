Questa mattina Pedro è atterrato a Rio de Janeiro per iniziare la sua nuova avventura al Flamengo. Queste le parole rilasciate a Lance: “Sono molto emozionato, le probabilità che io mi trasferisca al Flamengo sono molto alte. Non ho ancora firmato perchè mancano le visite mediche ma sono molto motivato e felice. Giocare qui è una grande occasione per me, mi manca Rio de Janeiro. Siamo al lavoro per limare gli ultimi dettagli”.