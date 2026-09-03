Pazzini: "Una serata indimenticabile, è stato bellissimo rigiocare col pubblico viola insieme"

L'ex attaccante viola ha omaggiato la serata di ieri

Serata di ricordi e grandi emozioni allo stadio Artemio Franchi, dove le vecchie glorie della Fiorentina sono tornate ad allacciarsi gli scarpini per affrontare la selezione di Operazione Nostalgia. Tra i protagonisti più applauditi dal pubblico gigliato c'era anche Giampaolo Pazzini.

L'ex attaccante ha affidato ai propri canali social tutto il suo entusiasmo per l'evento, condividendo la gioia di aver ritrovato vecchi compagni e avversari di mille battaglie: «Un'emozione unica e un vero spettacolo ritrovare il campo accanto a tanti amici e campioni straordinari. Una notte indimenticabile».

Infrangendo i cuori dei tifosi con la sua classica esultanza, il "Pazzo" ha riannodato i fili con un passato importante. Con la maglia della Fiorentina, vestita dal 2005 fino al gennaio del 2009, l'ex centravanti ha collezionato 136 presenze e firmato 33 reti, lasciando un segno indelebile nei ricordi della curva viola.