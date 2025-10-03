Pazzini rimprovera Kean: “ Sui gol annullati alla Fiorentina contro il Pisa è stato pigro, camminava”

Giampaolo Pazzini ha analizzato i movimenti di Kean nelle due reti annullate alla Fiorentina per fuorigioco a Pisa .

Giampaolo Pazzini, ex attaccante della Fiorentina, è intervenuto nella puntata di Radio Serie A analizzando i movimenti del bomber viola, Moise Kean, nella partita contro il Pisa.

Queste le sue parole: “ Kean contro il Pisa, nelle due occasioni che hanno scaturito le reti annullate per fuorigioco, fa da spettatore, è fermo. Se fosse tornato indietro con la difesa del Pisa quelli sono gol. Lui è stato pigro, camminava, guardava la palla. In queste situazioni non ha pensato positivo. Sul primo gol annullato un attaccante deve provare a pensare che possa succedere.Inzaghi in questo era un maestro”.