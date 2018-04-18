Pazzesco Veretout! Tripletta di sinistro e 3-2 dopo 10 minuti!
Incredibile Veretout al Franchi! Riconquista palla sulla trequarti avversaria, finta di destro scartando un uomo e rete a incrociare di sinistro.
A cura di Redazione Labaroviola
18 aprile 2018 21:51
Incredibile Veretout al Franchi! Riconquista palla sulla trequarti avversaria, finta di destro scartando un uomo e rete a incrociare di sinistro. Ottava rete in campionato e prima tripletta in Serie A
Incredibile l'impatto che ha avuto in Italia Jordan Veretout, sempre piú protagonista di questa Fiorentina