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Pazzesco Veretout! Tripletta di sinistro e 3-2 dopo 10 minuti!

Incredibile Veretout al Franchi! Riconquista palla sulla trequarti avversaria, finta di destro scartando un uomo e rete a incrociare di sinistro.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 aprile 2018 21:51
Pazzesco Veretout! Tripletta di sinistro e 3-2 dopo 10 minuti! - Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Veretout
Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Veretout
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Incredibile Veretout al Franchi! Riconquista palla sulla trequarti avversaria, finta di destro scartando un uomo e rete a incrociare di sinistro. Ottava rete in campionato e prima tripletta in Serie A

Incredibile l'impatto che ha avuto in Italia Jordan Veretout, sempre piú protagonista di questa Fiorentina

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