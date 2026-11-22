Paura per Paredes: L'argentino sviene in diretta dopo la vittoria della Copa Sudamericana
L'ex giocatore di Roma e Juve ha avuto un problema per il caldo
A cura di Redazione Labaroviola
22 novembre 2026 16:37
Momenti di forte apprensione per Leandro Paredes al termine della finale di Copa Sudamericana, conquistata dal Boca Juniors grazie al 2-0 inflitto all’Atletico Mineiro. Mentre rilasciava un'intervista a un cronista in diretta TV, il mediano argentino ha accusato un improvviso mancamento, crollando a terra proprio davanti agli obiettivi. I sanitari sono accorsi tempestivamente per prestargli assistenza. Già nel corso del match il giocatore aveva avvertito dei disturbi legati alle temperature torride di Barranquilla. Fortunatamente, passato lo spavento, si è ristabilito ed è tornato verso gli spogliatoi camminando autonomamente.