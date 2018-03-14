Patto di unità per la Fiorentina: A. Della Valle atteso domani a Firenze...

La Nazione si concentra sui Della Valle. Diego e Andrea hanno deciso una linea di comportamento che per ora esclude posizioni pubbliche, i dettagli sono importanti e in questo momento di grandissima e...

La Nazione si concentra sui Della Valle. Diego e Andrea hanno deciso una linea di comportamento che per ora esclude posizioni pubbliche, i dettagli sono importanti e in questo momento di grandissima emozione la proprietà vuole lasciare spazio solo ai sentimenti e all’elaborazione del trauma.

L’immersione nel cuore di Firenze ha riattivato anche in loro sentimenti che la distanza aveva raffreddato. Eventuali comunicazioni su novità che riguarderanno il futuro assetto saranno date nei tempi e con i modi giusti per tutte le persone coinvolte. Questa, però, è l’occasione propizia per pensare a un cambio di marcia e atteggiamento, da parte di tutti. Andrea Della Valle è atteso domani sera a Firenze, è sua intenzione rimanere anche venerdì con la squadra per ribadire l’impegno della famiglia e magari far emergere le prime indicazioni sul futuro.