Il patto tra Badelj e la Fiorentina, se non arriveranno grandi offerte resterà a Firenze

Milan Badelj purtroppo nel suo ruolo è insostituibile, purtroppo perché il giocatore è ormai libero da tempo di trattare con gli altri club dato il suo contratto in scadenza. L’unico regista in squadr...

Milan Badelj purtroppo nel suo ruolo è insostituibile, purtroppo perché il giocatore è ormai libero da tempo di trattare con gli altri club dato il suo contratto in scadenza. L’unico regista in squadra per Pioli, ha un ottimo rapporto con la società che stima molto il giocatore anche come persona, per questo sono convinti della professionalità e dell’impegno di quest’ultimo. In dirittura del resto ci sono i mondiali e Badelj ha la massima convenienza mostrare il proprio stato di forma al Ct della Croazia, Zlatko Dalic. La volontà di Milan comunque è molto chiara: il giocatore non ha chiuso la porta alla possibilità di rinnovare il contratto, ma a 29 anni si è preso tempo per valutare la proposta più conveniente per il proprio futuro: un mix fra la prospettiva di giocare ad alti livelli e la possibilità di aumentare sensibilmente l’ingaggio. La risposta, definitiva, è stata rinviata a fine maggio.

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