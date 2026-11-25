Durante la trasmissione Fontana di Trevi, in diretta sul canale YouTube di Cronache di Spogliatoio, il giornalista Giuseppe Pastore ha analizzato in questi termini la crisi della Fiorentina, reduce dalla pesante sconfitta per 3-0 sul campo del Monza:

"La prestazione dei viola è stata pessima e mi ha riportato alla mente un altro 3-0 incassato di lunedì sera: una debacle analoga avvenuta nella scorsa stagione a Udine, nel girone di ritorno, quando la squadra mostrò lo stesso atteggiamento di completa superficialità in determinate gare e trasferte. I toscani continuano a incassare una media di due o tre reti a incontro.

Finora, solo il Napoli è riuscito a segnare meno di due gol contro la Fiorentina in questo campionato. Questa sconfitta aggrava ulteriormente l'impressione di un'identità di gioco piuttosto confusa da parte di Vanoli, che ancora una volta ha deciso di togliere dal campo il faro tecnico della squadra, Franco Mastantuono, sostituito senza successo da Beto. A un certo punto il Monza ha preso totalmente il sopravvento, continuando a spingere grazie a un calciatore di tutt'altra categoria rispetto alla parte bassa della classifica come Gustavo Varela".