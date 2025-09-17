Pastore aspro con Pioli: "La Fiorentina è la più deludente delle prime giornate: con il Como sarà già una partita pesante"

La critica del talent di Cronache di spogliatoio sulla condotta di Stefano Pioli e sulla partenza a rilento della Fiorentina

Intervenuto a margine della trasmissione radiofonica "Garrisca al Vento" su Radio Firenzeviola, Giuseppe Pastore commenta negativamente questo inizio non convincente della Fiorentina di Stefano Pioli in campionato.

Queste le dichiarazioni del talent di Cronache di spogliatoio:

"Per me la Fiorentina è la squadra più deludente delle prime tre giornate di Serie A. Però va fatta la premessa che anche un anno fa iniziò molto male e poi alla fine non è andata in Champions solo perché non ha battuto le ultime in classifica. Il tempo c'è ma ci sono tante cose da sistemare, ad iniziare da un tecnico che stimo come Pioli. Ha mostrato una presunzione tattica che associata alla tipica presunzione della piazza fiorentina crea un cocktail esplosivo. Pioli dopo aver vinto lo Scudetto con il Milan ha avuto piccoli peccati di presunzione, perché si parla di un allenatore che ha gestito la fama dovuta dalla vittoria del campionato alzando tanto l'autostima. Tutti gli allenatori sono molto convinti ma ora è bene che Pioli scenda con i piedi per terra. Faccio un esempio: il modo di difendere della Fiorentina con quei tre difensori li lascia in balia degli attaccanti. Il primo tempo di Fiorentina-Napoli è totalmente sbagliato dal punto di vista tattico, proprio concettualmente. Così come a Torino giocare senza qualità a centrocampo schiacciando i due quinti, ha avuto poco senso. Sono errori anche strani per un allenatore come Pioli. Tanto più se ci sono giocatori come Comuzzo e Fagioli che in questo momento sono confusi. Con il Como sarà già una partita pesante".

Un giudizio sul mercato condotto dal club:

"Partiamo dal presupposto che Fazzini mi piace tantissimo, ma il mercato della Fiorentina mi ricorda quello del Torino. Mi spiego: sono stati comprati giocatori che però fin qui non sono mai stati messi nelle condizioni di rendere al meglio. Anche Nicolussi Caviglia mi piace tanto, la Fiorentina non ne può fare a meno perché manca un regista, così come anche alla Juventus. La Fiorentina deve ancora trovare la quadra per gli acquisti estivi. Ma secondo me questo centrocampo è più forte di quello di un anno fa".