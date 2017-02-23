Passano Manchester e Roma. Fiorentina eliminata. Queste tutte le qualificate...
Il quadro completo degli ottavi di Europa League
A cura di Gabriele Caldieron
23 febbraio 2017 23:09
Queste le squadre che domani alle 13.00 a Nyon conosceranno il proprio destino negl'ottavi di finale di Europa League. Niente da fare per la Fiorentina battuta per 2-4 dal Borussia M'Gladbach in casa dopo lo 0-1 in Germania che faceva ben sperare. Questo il quadro completo:
Olympiakos, Roma, Borussia M'Gladbach, Manchester United, Lione, APOEL Nicosia, Ajax, Besiktas, Anderlecht, FC Copenaghen, Genk, FC Rostov, Gent, Krasnodar, Schalke.
AGGIORNAMENTO: passa anche il Celta Vigo di Giuseppe Rossi vincendo dopo i tempi supplementari per 0-2.
Gabriele Caldieron