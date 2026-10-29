Partita scoppiettante al Franchi! Fiorentina-Atalanta finisce 2-2. In gol Njie e Joao Mario

La Fiorentina la ribalta, poi si fa riprendere dall'Atalanta con il gol di Zalewski

Nona giornata di campionato per la Fiorentina di Paolo Vanoli, che oggi, alle ore 20:45, all'Artemio Franchi di Firenze ospita l'Atalanta di Maurizio Sarri. La viola dopo le tre sconfitte consecutive, tra cui l'ultima con l'Inter arrivata nei minuti di recupero, ha il "fiato corto" e quindi vuole cambiare rotta.

Nella Fiorentina ancora assente Arthur Atta, il francese è sempre alle prese con un sovraccarico funzionale all'addome e pertanto come sottolineato dall'allenatore tornerà solo quando sarà al 100%. Servirà dunque pazienza. Fuori dai convocati anche Luca Ranieri e Marin Pongracic, il croato si è fermato nell'ultima partita, tornerà a disposizione dopo la sosta.

PRIMO TEMPO. A battere il calcio d’inizio è l’Atalanta. Al 2’ Kristensen resta a terra dopo il contatto con Brescianini e si tocca il flessore della coscia sinistra. Fiorentina pericolosa al 3’ Njie mette a rimorchio dove non c’è nessun giocatore viola. Al 4’ Sarri costretto ad effettuare il primo cambio, fuori Kristensen, dentro Scalvini. Al 5’ il primo squillo è della Fiorentina. Mastantuono recupera palla, Pellegrino cerca il tiro a giro sul palo lontano, conclusione che si spegne sul fondo. Al 7’ destro di Jimenez dalla distanza che finisce in curva. Al 12’ Elmas sgambetta Joao Mario, giallo per il macedone. Al 14’ ottima azione della Fiorentina, Mastantuono si porta il pallone sul destro e calcia, Carnesecchi spedisce la palla in corner. Al 15’ gran botta di collo dalla distanza di Fagioli che si alza troppo. Al 19’ occasione per l’Atalanta con Elmas, si salva la Fiorentina con Viery. Al 22’ tiro-cross di De Ketelaere che attraversa tutta l’area. Al 23’ Jimenez crossa dentro per Pellegrino che non arriva, ma Scalvini tocca la palla ed è corner per i viola. Al 26’ De Ketelaere si divora l’1-0, poi arriva il fischio dell’offside. Al 29’ Ndour calcia ma dopo una doppia deviazione, si salva l’Atalanta con Carnesecchi. Al 30’ ammonito Viery per fallo su Krstovic. Al 33’ destro di Joao Mario dalla distanza che viene deviato in angolo. Al 36’ Gaetano calcia ma non trova la porta. Poco dopo altra chance per la Dea sempre con Gaetano, salva Viery che fa muro con il corpo. Al 38’ occasione per la Fiorentina! Mastantuono cerca il tiro a giro, palla che per centimetri finisce sul fondo. Al 41’ Fagioli perde palla in mezzo al campo, Zalewski mette a rimorchio dove arriva De Ketelaere che mette il pallone alle spalle di De Gea. Al 42’ miracolo di De Gea sul colpo di testa di Krstovic. Al 43’ Joao Mario dentro per Pellegrino che colpisce il pallone di testa ma non trova la porta. Dopo 2’ di recupero La Penna manda tutti negli spogliatoi, Atalanta avanti 1-0 al Franchi. Qualche fischio al rientro nel tunnel.

SECONDO TEMPO. Il secondo tempo parte in ritardo, si è fatto male La Penna, al suo posto dirigerà il secondo tempo Marinelli. Vanoli fa subito una sostituzione, Fagioli out, Oulaï in. Al 48’ Mastantuono con una bellissima punizione va a centimetri dall’1-1, sfortunata la Fiorentina. Al 49’ palla gol per la Dea. Al 51’ giallo per Pellegrino che tocca il pallone con la mano. Al 52’ Jimenez dentro sul secondo palo, Njie colpisce il pallone di testa. Al 53’ la Fiorentina acciuffa l’1-1! Jimenez sul secondo palo mette un cioccolatino per Njie che con un tuffo colpisce il pallone di testa, è 1-1 al Franchi. Al 56’ De Ketelaere mette un pallone dentro, Viery anticipa Krstovic e spedisce palla in angolo. Al 57’ doppio cambio Atalanta, Rowe e Pasalic in, Gaetano e Elmas out. Al 60’ mancino di Jimenez che non gira a sufficienza. Al 61’ la ribalta la Fiorentina! Azione personale di Joao Mario che calcia trovando la deviazione di Obric, Carnesecchi tocca il pallone con il piede ma non riesce ad evitare la rete del portoghese. Al 65’ velo di De Ketelaere per Krstovic che calcia, palla di poco fuori. Al 68’ fuori Njie, dentro Gnonto. Al 72’ Ndour calcia, palla in curva. Al 74’ Zalewski calcia sul primo palo, 2-2 al Franchi. Al 75’ ammonito Gnonto. Al 79’ destro di Mastantuono deviato da un difensore della Dea in corner. All’81’ Joao Mario calcia dalla distanza, blocca Carnesecchi. All’83’ giallo per Obric. Poi arriva il cambio della Dea, dentro Sulemana e fuori Zalewski. All’85’ occasione per Brescianini, ma è offside. All’89’ Gnonto prova il tiro a giro, palla fuori. Al 90’ De Ketelaere calcia di destro, fa buona guardia De Gea. Al 90’ doppio cambio Fiorentina, fuori Mastantuono e Pellegrino, dentro Gonçalves e Gnonto. Al 92’ Oulai crossa dentro per Beto che stacca tutto solo ma non trova lo specchio della porta. Dopo 3' di recupero arriva il triplice fischio di Marinelli, Fiorentina-Atalanta finisce 2-2.