Partita Mundial: che tripletta Batigol! Italia-Resto del Mondo 6-12

Una grande serata di calcio e beneficenza

Grande spettacolo al Franchi per la Partita Mundial tra Italia e Resto del Mondo: la spettacolare gara di beneficenza è stata l'occasione per veder scendere in campo una serie infinita di grandi campioni del passato. E chi era allo stadio ha potuto gustarsi anche diciotto gol: la gara è infatti terminata 6 a 12 per il Resto del Mondo, con tripletta di Gabriel Omar Batistuta. Il Re Leone ha sfoggiato una forma ancora smagliante. Per l'Italia doppietta di Maccarone e gol tra gli altri anche di Liverani e poi tanti appalusi per i tanti ex campioni come Chivu, Suazo, Taddei, Jorgensen, per una serata di grande calcio e beneficenza che resterà scolpita nella storia viola.