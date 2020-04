Cosa hanno in comune parrucchieri, atleti professionisti e assistenti sociali? Tutti svolgono un lavoro con alto rischio di venire a contatto con il Covid-19. A dirlo è l’Inail. E’ stato pubblicato stamattina sul sito dell’istituto il documento per la rimodulazione delle misure per contenere il rischio del contagio. In questa tabella una classificazione del rischio per alcune professioni. I parametri presi in considerazione sono tre. La prima è l’esposizione, cioè la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio . La seconda è la prossimità, cioè il livello di distanziamento possibile con i colleghi. Il terzo è l’aggregazione, cioè la predisposizione del lavoro svolto a offrire contatti con persone diverse dai lavoratori della stessa azienda, come nel caso per esempio di addetti alla ristorazione o del commercio. Dalla combinazione di questi tre fattori esce la valutazione del rischio qui sopra pubblicata.