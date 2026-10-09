Parma, Gilardino punta su Fabbian: "Giovanni è un giocatore importante per questa squadra"
Le parole del tecnico del Parma su Giovanni Fabbian
Alberto Gilardino ha parlato in conferenza stampa per presentare la prossima sfida del Parma, che domani affronterà l'Inter di Chivu a San Siro. Il tecnico si è soffermato anche su Giovanni Fabbian, arrivato in prestito questa estate dalla Fiorentina. Queste le sue parole riportate da TMW:
"Se voglio che si inserisca di più? Quel tipo di giocatori devono dare alla squadra quella corsa e quell'atteggiamento, anche quella spregiudicatezza nel modo di attaccare nell'area di rigore, per essere decisivi. Fabbian ha nelle corde queste caratteristiche, ci ho parlato e stiamo lavorando. Sicuramente è importante per questa squadra. Deve ritrovare quel tipo di attitudine, perché ce l'ha nelle sue corde e sono convinto che lo ritroverà velocemente".