Parla Faragò, la verità sul suo mancato trasferimento in viola: "Adesso è superfluo commentare ma..."

Il mediano del Novara Paolo Faragò è intervenuto ai microfoni di tuttomercatoweb, toccando anche l'argomento "Fiorentina", squadra che lo ha seguito da vicino durante l’ultima finestra di mercato. La...

Il mediano del Novara Paolo Faragò è intervenuto ai microfoni di tuttomercatoweb, toccando anche l'argomento "Fiorentina", squadra che lo ha seguito da vicino durante l’ultima finestra di mercato. La società gigliata era molto interessata al giocatore che oggi racconta la verità: “Sinceramente, dalla chiusura del mercato in poi non ho più pensato a quello che sarebbe potuto succedere. Anzi, già prima avevo giocato tre partite ufficiali e fatto gol col Trapani. Le voci per forza di cose ti condizionano, ma sono sempre rimasto concentrato su lavoro, campo e Novara. Poi non è successo quello che sarebbe potuto succedere e adesso mi sembra anche superfluo commentare”.