Parisi padrone delle fasce viola: è il miglior giocatore del mese di ottobre della Fiorentina

Che sia la fascia sinistra o quella destra, non fa nessuna differenza per Fabiano Parisi. Il terzino italiano classe 2000 è sempre più padrone della corsi di Vincenzo Italiano. Tanto che la Fiorentina lo ha premiato come miglior giocatore viola del mese di ottobre. Un mese che lo ha visto schierato ben 6 volte su 6 titolare in Serie A e non venendo mai sostituto da Vincenzo Italiano. Ma non solo. Infatti, ottobre è stato anche il mese del primo assist in maglia viola: il cross per Nico Gonzalez nella vittoria per il definitivo 3-1 al Maradona contro il Napoli.

Foto: Instagram Fiorentina